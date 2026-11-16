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Le Barça donne des nouvelles de Pau Cubarsí et Frenkie de Jong
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@Maxppp
Titularisé ce dimanche soir au stade Metropolitano lors du choc de Ligue des Nations face à l’Angleterre, Pau Cubarsí a cédé sa place à la pause après avoir reçu un coup lui occasionnant une gêne à la hanche. Ce lundi, le Barça a donné des nouvelles de son défenseur.
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FC Barcelona @FCBarcelona – 14:46
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Pau Cubarsí is suffering from tightness in his hip flexor (iliopsoas). His recovery will determine whether he is available for the match against Villarreal.
Pau Cubarsí is suffering from tightness in his hip flexor (iliopsoas). His recovery will determine whether he is available for the match against Villarreal.
«Pau Cubarsí souffre d’une tension à son fléchisseur de la hanche (iliopsoas). Sa récupération déterminera s’il sera disponible pour le match contre Villarreal», peut-on ainsi lire. Dans le même temps, les Blaugranas ont également communiqué sur l’état de santé de Frenkie de Jong : «il a subi une déchirure à son muscle obturateur. Il sera disponible pour le match contre Villarreal».
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