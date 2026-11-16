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Le Barça donne des nouvelles de Pau Cubarsí et Frenkie de Jong

Par Josué Cassé
1 min.
Pau Cubarsi, le défenseur central du Barça @Maxppp

Titularisé ce dimanche soir au stade Metropolitano lors du choc de Ligue des Nations face à l’Angleterre, Pau Cubarsí a cédé sa place à la pause après avoir reçu un coup lui occasionnant une gêne à la hanche. Ce lundi, le Barça a donné des nouvelles de son défenseur.

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Pau Cubarsí is suffering from tightness in his hip flexor (iliopsoas). His recovery will determine whether he is available for the match against Villarreal.
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«Pau Cubarsí souffre d’une tension à son fléchisseur de la hanche (iliopsoas). Sa récupération déterminera s’il sera disponible pour le match contre Villarreal», peut-on ainsi lire. Dans le même temps, les Blaugranas ont également communiqué sur l’état de santé de Frenkie de Jong : «il a subi une déchirure à son muscle obturateur. Il sera disponible pour le match contre Villarreal».

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