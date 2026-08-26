Pierre Ekwah prêté à Auxerre

L’AJ Auxerre a officialisé ce mercredi l’arrivée de Pierre Ekwah. Le milieu de terrain de 24 ans arrive en provenance de l’ASSE sous la forme d’un prêt payant de 300 000 €, assorti d’une option d’achat non obligatoire fixée à 6 M€. Le joueur passé par l’académie de Chelsea viendra pour remplacer Assane Dioussé, victime d’une rupture des ligaments croisés.

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«Un nouveau milieu de terrain rejoint l’AJA. Le club est heureux d’annoncer l’arrivée de Pierre Ekwah, en prêt avec option d’achat, en provenance de l’AS Saint-Étienne. Agé de 24 ans, le milieu de terrain possède déjà une solide expérience puisqu’après ses débuts en région parisienne et au FC Nantes, il a porté le maillot de Chelsea et de West Ham durant sa formation. Il débute ensuite sa carrière professionnelle en janvier 2023 avec Sunderland, avant d’être prêté à l’AS Saint-Étienne en 2024-2025, où il dispute 29 matchs de Ligue 1 McDonald’s, tous comme titulaire. Après un prêt à Watford lors de la seconde partie de saison dernière, l’ancien international français U15, U16, U17 et U20 va donc retrouver le championnat de France sous le maillot de l’AJA et renforcer un secteur de jeu mêlant déjà jeunesse, talent et expérience», indique le communiqué d’Auxerre.