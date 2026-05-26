La recherche de la taupe a rendu fou l’OM pendant deux ans

Au-delà de la pression publique, l’Olympique de Marseille est miné par une traque obsessionnelle des taupes. Si les fuites ont toujours existé, elles déclenchent, depuis deux ans, une méfiance inédite qui brise la cohésion du groupe. Le vestiaire sombre dans la paranoïa et tout le monde s’accuse. Le staff soupçonne les joueurs, tandis que ces derniers accusent la direction de manipuler les médias. Ce climat délétère a contribué à la cassure au sein du groupe. Cela a laissé place à des clans, à des discussions feutrées et à une autocensure permanente où chacun surveille ses arrières avant de s’exprimer. Cette atmosphère de suspicion s’est rapidement matérialisée par des accusations directes et nominatives en interne, visant plusieurs figures du vestiaire et de l’encadrement.

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Selon nos informations, la chasse aux sorcières n’a épargné personne. Des membres du staff ont été ouvertement ciblés, des intendants, l’agent de De Zerbi et même le Président Longoria ont été accusés. Le milieu de terrain Valentin Rongier a lui-même été pointé du doigt, à tort, comme étant l’un des informateurs de la presse la saison dernière, au même titre que d’autres joueurs cette année. Plus surprenant encore, le nom de l’historique Pancho Abardonado a également circulé dans les couloirs du club. Accuse à tort, aucune preuve tangible n’a pu être apportée pour incriminer concrètement celui qui est au club depuis 2013 pour devenir entraîneur et qui a donné sa vie au club depuis 20 ans. Une chose est sûre, cette paranoïa n’a fait que cristalliser les tensions d’un club, où il n’y a jamais eu réellement de taupes. Un club qui ne fonctionnait pas différemment des autres, mais qui s’est pris la tête sur des hallucinations collectives…