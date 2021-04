Inter : la réponse d'Achraf Hakimi aux critiques sur le jeu des Nerazzurri

Leader de Serie A avec 74 points, soit onze de plus que l'AC Milan, l'Inter se dirige tout droit vers le sacre en championnat. Malgré une nette domination, les Nerazzurri sont souvent la cible de critiques sur leur jeu. Arrivé l'été dernier, le Marocain Achraf Hakimi a répondu aux détracteurs du club milanais dans un entretien accordé à La Repubblica.

«Ils disent que nous ne sommes pas agréables à regarder ? Un match n'est pas un film. En football, il s'agit de marquer des buts et de ne pas en prendre, de gagner et de finir premier de la compétition», a clairement lâché l'ancien joueur du Real Madrid et du Borussia Dortmund. Des victoires et le titre final, c'est tout ce qui compte pour le joueur de 22 ans qui s'apprête à affronter le cinquième, le Napoli (dimanche, 20h45), avec ses coéquipiers.