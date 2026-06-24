Manchester City se rapproche du plus gros transfert de l’histoire de la Premier League

La Coupe du Monde bat son plein. La 3e journée débute ce soir, déjà, dans le groupe B. L’Angleterre a quant à elle disputé son 2e match seulement hier soir avec un nul 0-0 face au Ghana. Elle va devoir patienter jusqu’au samedi 27 juin et sa dernière rencontre face à Panama pour connaître son sort. Pendant ce temps-là au pays, le mercato ne sommeille pas. Bien au contraire même et c’est un cadre de Thomas Tuchel qui est directement concerné.

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Depuis plusieurs semaines maintenant, le nouveau club d’Enzo Maresca s’est mis en tête de recruter Elliot Anderson. Titulaire et même très précieux lors de la victoire des Three Lions contre la Croatie (4-2), le milieu de terrain fut un peu moins en vue face au bloc bas imposé par les Black Stars. Cela n’a pas refroidi la direction des Sky Blues. Après quelques jours de pause, elle s’apprête à reprendre les négociations avec Nottingham Forest.

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Nottingham Forest en veut 150 M€

De nouvelles discussions sont prévues dans les 24 heures, affirme le Daily Mail et pourraient bien aboutir à un accord cette fois. Les Reds ont déjà refusé deux offres, dont la dernière estimée à 139 M€. Ils sont prêts à accepter un départ du joueur de 23 ans pour 150 M€ (130 M£), ce qui ferait de lui le joueur le plus cher de l’histoire de la Premier League, devant Alexander Isak, passé de Newcastle à Liverpool pour 145 M€ l’an passé.

Il deviendrait du même coup le joueur anglais le plus onéreux, dépassant son coéquipier de l’entrejeu en sélection, Declan Rice, acheté 121 M€ par Arsenal à West Ham il y a trois ans. Depuis son arrivée au City Ground, il y a deux ans en provenance de Newcastle (41 M€), Anderson est devenu l’un des meilleurs joueurs à son poste en Angleterre. Avec ce transfert qui se dessine, il se propulserait au rang de star du championnat et deviendra l’un des visages du Man City de Maresca.