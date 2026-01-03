Ligue 1 : Rennes s’impose à Lille et se rapproche du podium

Ce samedi, la Ligue 1 nous a offert que des chocs entre équipes qui postulent ou ont un effectif pour postuler aux places européennes en fin de saison. Et après la victoire de Lyon à Monaco (1-3) et le nul entre Nice et Strasbourg (1-1), c’était au tour du LOSC d’accueillir Rennes pour le dernier match de la soirée. Un match important pour les Dogues qui ne doivent pas lâcher la cadence impulsée par le RC Lens, solide leader de Ligue 1. En face, Rennes était justement l’équipe qui a la meilleure cadence sur les 7 derniers matches de Ligue 1 avec 16 points engrangés juste derrière…Lens, avec 18 points. Un choc incertain donc, et qui devait permettre d’y voir plus clair dans la course au podium.

La suite après cette publicité

Une rencontre importante pour les deux équipes qui ont débuté la rencontre de manière assidue. Dans ce début de match équilibré, le premier tournant a eu lieu à la 13e minute de jeu. Après un mauvais contrôle, Alexsandro s’est rendu coupable d’une faute sur Breel Embolo. En position de dernier défenseur, le Brésilien a été expulsé par Eric Wattelier, au plus grand dam des supporters lillois (13e). Malgré ce coup du sort, les Dogues sont restés volontaires mais la pression autour de leurs buts s’est voulue de plus en plus insistante. Pourtant, ce sont les locaux qui se sont procurés les meilleures situations juste avant la pause avec les opportunités pour Meunier (32e) et Fernandez-Pardo (40e).

Rennes a puni le LOSC en seconde période

Peu inspirés en première période, les Bretons sont revenus avec de meilleures intentions au retour des vestiaires. Bien plus conquérants pour récupérer des ballons et plus verticaux dans leur approche offensive, les visiteurs ont commencé à faire mal au LOSC. Et en infériorité numérique, le verrou lillois n’a pas tardé à sauter. Sur un bon centre de Brassier sur la gauche, Frankowski a surgi pour finir d’une belle tête (0-1, 49e). Lancés, les Rennais ont continué à harceler les buts lillois et ont enfoncé le clou.

La suite après cette publicité

Classement général Ligue 1 McDonald's # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Lens 40 17 +18 13 1 3 31 13 2 PSG 36 16 +21 11 3 2 35 14 3 Marseille 32 16 +21 10 2 4 36 15 4 Lille 32 17 +11 10 2 5 33 22 5 Lyon 30 17 +8 9 3 5 25 17 6 Rennes 30 17 +5 8 6 3 29 24 7 Strasbourg 24 17 +5 7 3 7 26 21 8 Toulouse 23 17 +2 6 5 6 24 22 Voir le classement complet

Après un joli contrôle orienté d’Embolo, Merlin a été touché sur la droite et a conclu d’une belle frappe du gauche (0-2, 57e). Malgré ces deux buts et leur infériorité numérique, Lille n’a pas abdiqué et a cherché à relancer la partie. Finalement, face à des Bretons consciencieux défensivement, le LOSC n’a pas trouvé la faille malgré quelques opportunités. Malgré un bon état d’esprit, Lille a donc fait une mauvaise opération et lance mal sa nouvelle année avant un calendrier chargé. De son côté, Rennes frappe un grand coup et revient à hauteur de Lyon, cinquième. Mieux encore, les Rennais reviennent à deux points de leur adversaire du soir et provisoirement à deux points de Marseille, qui joue demain contre Nantes (15h).