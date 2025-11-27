Rennes : l’analyse contre-pied d’Habib Beye sur la forme de son équipe

Une 6e place en Ligue 1, trois victoires de rang, et un entraîneur soulagé. Pourtant, Habib Beye s’est vu sur un siège éjectable à Rennes. L’entraîneur breton avait lui-même reconnu avoir frôlé le licenciement après la défaite de son équipe contre Nice fin octobre (1-2). Les hautes sphères du club ont finalement fait le choix de lui faire confiance, ce qu’il leur rend plutôt bien désormais. En conférence de presse, Beye a pourtant rejeté l’idée de révolution derrière cette nouvelle dynamique enclenchée.

« Pour moi, ce n’est pas un rebond spectaculaire, a-t-il affirmé ce mercredi. J’étais sûr que, par rapport à ce que nous étions capables de faire sur 45 minutes, et malheureusement pas sur 90 minutes, que cette équipe monterait en qualité et serait plus constante dans la durée. On a renforcé les idées claires dans notre jeu, mais on n’a pas fondamentalement changé l’approche avec ce groupe, assure-t-il. Des choix qui fonctionnent aujourd’hui ont été faits aussi. Le groupe prend confiance à travers les résultats. (…) La dynamique est très bonne, mais ce n’est que trois matches. Cela paraît étrange, et je crois que c’est la première fois comme entraîneur que j’enchaîne trois victoires de suite à Rennes, mais parler de rebond spectaculaire, ça signifierait aussi qu’on s’en contente. Je veux que l’on reste froid et lucide. »