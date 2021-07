Barça : réunion importante entre Laporta et Tebas pour l'avenir de Lionel Messi

C'est assez rare pour le souligner, mais depuis quelques heures, Lionel Messi est libre de tout contrat. Même si les négociations continuent entre «La Pulga» et le FC Barcelone pour une prolongation, le principal concerné n'a pas signé de nouveau bail. La raison principale ? Les Blaugranas sont dans le viseur de la Ligue espagnole et doivent faire des économies, et ça commence par le salaire de l'Argentin. Mais pour tenter de trouver une solution, le président du Barça Joan Laporta va passer la vitesse supérieure.

Comme l'avance le média local Sport, le boss barcelonais va rencontrer vendredi matin le président de LaLiga Javier Tebas pour échanger sur le sujet et les solutions possibles. Une réunion qui pourrait donc être décisive pour la future prolongation, ou non, de Lionel Messi au FC Barcelone. Car si aucun accord n'est trouvé, le joueur formé au Barça pourrait aller voir ailleurs.