Incidents PFC-OL : la commission de discipline de la FFF réunie ce lundi

Trois jours après les incidents qui ont eu lieu au stade Charléty lors du 32e de finale de la Coupe de France opposant le Paris FC à l'Olympique Lyonnais, la commission de discipline de la FFF va, selon les informations révélées par RMC Sport, se réunir ce lundi afin de statuer sur cette nouvelle soirée honteuse pour le football français. Si le rapport de police n'est pas encore à sa disposition, la commission a d'ores et déjà rassemblé divers éléments comme les échanges et les notes entre les parties.

La suite après cette publicité

Alors que des sanctions devraient être prononcées d'ici la fin de semaine, RMC Sport indique par ailleurs que les enquêteurs ont bel et bien remarqué la présence d'une entité d’Ultras du Paris Saint-Germain. Il s'agit du groupe "la Porte 411". Enfin, l'identification des auteurs reste un sujet sensible et délicat puisque les individus remarqués portaient très souvent des cagoules, ce qui rend la tâche compliquée pour les enquêteurs. Pour en revenir au sport, et en attendant le verdict final de la commission, le vainqueur défiera, quant à lui, l'OGC Nice en 16es de finale.