Menu Rechercher
Commenter 8
Ligue 1

Strasbourg : la sortie piquante de Diego Moreira contre l’OL à la mi-temps

Par Samuel Zemour
1 min.
Diego Moreira jubile @Maxppp
Strasbourg 3-1 Lyon

Strasbourg est en grande forme contre l’OL. Sur trois matches de suite sans gagner, le club alsacien domine clairement les débats contre l’Olympique Lyonnais, ce dimanche soir, à la Meinau. Grâce à un but de Martial Godo, bien servi par un petit ballon piqué par Moreira du pied gauche par-dessus la défense de l’OL, les Strasbourgeois ont l’avantage. Mais Diego Moreira estime que le RCSA aurait dû largement faire mieux.

La suite après cette publicité
L1+
"Le score devrait déjà être de 3-0" 💥

Les regrets de Diego Moreira à la pause 🎙️

#RCSAOL
Voir sur X

«Déjà on doit en mettre trois, on devrait être à 3-0 avec les occasions qu’on s’est créé. Mais on arrive à dominer le match, on arrive à gérer leurs petits temps de possession. Un peu de regrets ? C’est sur, cela aurait pu être plus large et plus ouvert», a lâché le milieu polyvalent du RCSA, qui avait eu un petit passage contrasté à l’OL, en prêt.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (8)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Lyon
Strasbourg
Diego Moreira

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Lyon Logo Lyon
Strasbourg Logo Strasbourg
Diego Moreira Diego Moreira
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier