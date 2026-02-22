Strasbourg : la sortie piquante de Diego Moreira contre l’OL à la mi-temps

Strasbourg est en grande forme contre l’OL. Sur trois matches de suite sans gagner, le club alsacien domine clairement les débats contre l’Olympique Lyonnais, ce dimanche soir, à la Meinau. Grâce à un but de Martial Godo, bien servi par un petit ballon piqué par Moreira du pied gauche par-dessus la défense de l’OL, les Strasbourgeois ont l’avantage. Mais Diego Moreira estime que le RCSA aurait dû largement faire mieux.

«Déjà on doit en mettre trois, on devrait être à 3-0 avec les occasions qu’on s’est créé. Mais on arrive à dominer le match, on arrive à gérer leurs petits temps de possession. Un peu de regrets ? C’est sur, cela aurait pu être plus large et plus ouvert», a lâché le milieu polyvalent du RCSA, qui avait eu un petit passage contrasté à l’OL, en prêt.