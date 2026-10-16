PSG : la réponse cinglante de Luis Enrique au tacle d’Enzo Maresca sur le niveau de la Ligue 1

« Ils peuvent faire souffler les joueurs quand ils jouent des matchs juste avant la Ligue des Champions… c’est différent pour nous quand on va à Anfield. » La petite phrase d’Enzo Maresca mercredi soir après la défaite de Manchester City contre le PSG en Ligue des Champions (2-4) n’est pas passée inaperçue. Par ces mots, le technicien italien justifiait en partie l’échec de son équipe à l’Etihad Stadium en expliquant que les Parisiens pouvaient se reposer le week-end, pendant que les Cityzens avaient pour obligation de montrer leur meilleur visage à chaque rencontre de Premier League.

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Dire que le championnat anglais est probablement le plus compétitif du monde n’est pas une grosse prise de risque. En revanche, mésestimer la Ligue 1 est plus douteux. C’est ce qu’a tenu à rappeler Luis Enrique en conférence de presse, à la veille de se rendre à Strasbourg dans le cadre de la 7e journée (17h15). L’Asturien sait de quoi il parle puisqu’il entame sa 4e saison en France. Jusque-là, il a toujours remporté le championnat, avec plus ou moins d’écart sur la concurrence, mais surtout, cela ne l’a pas empêché de remporter la Ligue des Champions.

« Avant, j’entendais tout le temps que le PSG ne gagnerait jamais la C1, car on disait que la Ligue 1 n’avait pas le niveau »

« C’est le bruit typique autour d’une équipe comme le PSG, souffle le technicien. Avant que j’arrive ici, j’entendais tout le temps que le PSG ne gagnerait jamais la Ligue des Champions, car on disait que la Ligue 1 n’avait pas le niveau. Maintenant que le club a gagné, c’est aussi à cause de cela. Les gens se plaignent toujours, mais on s’habitue à cela. Pour nous, c’est juste difficile de continuer à gagner et c’est ce que nous cherchons à faire. » Le déplacement à La Meinau (le Racing est 11e) s’inscrit d’ailleurs dans ces matchs loin d’être gagnés d’avance.

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Le champion de France a même dû attendre la 4e journée, contre Brest (0-1), pour enfin lever les bras cette saison. Preuve que les adversaires savent se mettre à niveau, et ce même si le PSG dispose d’un effectif bien mieux doté, et de moyens considérables par rapport à la concurrence nationale. « C’est le bruit, c’est comme ça. Il faut l’accepter. » Certes, les résultats des clubs tricolores sur la scène continentale ne sont pas toujours au rendez-vous, mais si tant de joueurs de Ligue 1 partent vers l’étranger en fin de saison, notamment en Angleterre, c’est qu’il y a bien une raison.