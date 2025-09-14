Ligue 1 : les nommés pour le trophée UNFP du joueur du mois d’août dévoilés

Les milieux de terrain dominent la première sélection pour le trophée UNFP du Joueur du mois. Parmi les trois nommés, deux représentent des clubs parisiens : João Neves pour le PSG et Ilan Kebbal pour le Paris FC. Tyler Morton, recrue estivale de l’Olympique Lyonnais, complète ce trio en lice pour cette distinction individuelle.

La suite après cette publicité

L’Algérien a inscrit trois buts et délivré une passe décisive sous le maillot du club promu en Ligue 1, tandis que l’Anglais de 22 ans impressionne pour ses débuts avec les Gones. João Neves, de son côté, s’est illustré en marquant un triplé exceptionnel face à Toulouse, avec notamment deux retournés acrobatiques, tout en continuant d’être un joueur clé dans le onze du PSG. Les votes sont ouverts jusqu’au 19 septembre.