PSG : Wijnaldum souligne l'une des forces du PSG

Arrivé cet été à l'issue de son contrat avec Liverpool, Georginio Wijnaldum (30 ans) peine à s'imposer du côté du Paris SG. Le milieu international néerlandais croit à une montée en puissance, individuelle et collective, et ce, même si le Batave souligne déjà une force des Rouge-et-Bleu en ce début de saison, comme il l'a expliqué au site officiel du club.

«Je pense qu’on a fait de bonnes choses compte-tenu de la pression qu'on avait, et des adversaires affrontés. On va continuer à se battre jusqu'à la fin. Après, nous espérons bien évidemment pouvoir nous rendre la tâche plus simple et gagner des matches plus facilement. Il faut du temps pour s'habituer les uns aux autres pour avoir une très bonne équipe, avec des joueurs qui se connaissent très bien. Nous avons déjà montré que nous sommes là pour nous battre et gagner le match. Nous espérons pouvoir gagner les matches plus facilement qu'en ce moment. Il y a un bon esprit d'équipe et, je pense que vous avez besoin de cela si vous voulez aller loin», a lâché le natif de Rotterdam.