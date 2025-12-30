Mercato : le Real Madrid cible deux cerveaux et un gros coup à 0€

Au Real Madrid, quand une saison n’est pas très bien embarquée, la direction fait très rarement appel au mercato d’hiver. Pour expliquer ce choix, deux versions sont régulièrement exposées. La première indique que Florentino Pérez veut maîtriser ses dépenses. La seconde assure qu’un recrutement hivernal serait un aveu de faiblesse pour les dirigeants merengues par rapport à leur mercato estival. Toujours est-il que Xabi Alonso ne s’attend pas à voir débarquer de nouveaux visages en janvier et que le prêt d’Endrick à l’OL devrait être le seul mouvement de l’hiver côté madrilène.

Pour l’été prochain, la donne est différente. Ces dernières semaines, plusieurs pistes sont régulièrement évoquées. Madrid voudrait renforcer son entrejeu et le nom du parisien Vitinha résonne souvent dans les travées du Bernabéu. Une cible qui sera toutefois très difficile à déloger. Ce matin, AS en a remis une couche en indiquant que la Casa Blanca veut recruter « un cerveau » pour son milieu. Le nom de la pépite néerlandaise de l’AZ Alkmaar, Kees Smit (19 ans), est à nouveau cité. Un joueur pour lequel son club va réclamer au moins 50-60 M€.

Guéhi, priorité au Real ?

Le quotidien ajoute qu’Adam Wharton (21 ans, Crystal Palace) a également été proposé aux Merengues. Le joueur des Eagles est un nom bien connu des Madrilènes puisqu’il avait été pisté lors du dernier mercato estival. Enfin, AS assure que le Real Madrid tentera bien sa chance avec le très courtisé Marc Guéhi. Libre de tout contrat en juin prochain, le défenseur de Crystal Palace était tout proche de rejoindre Liverpool l’été dernier. Toujours à l’affût, les Reds comptent revenir à la charge en 2026, mais ils ne sont plus tous seuls. Manchester City est sur le coup et donc Madrid aussi.

D’ailleurs, le journal espagnol assure que la Casa Blanca a contacté l’entourage du joueur afin de lui manifester son intérêt. D’ailleurs, les Merengues seront autorisés à négocier librement avec Guéhi dans deux jours. Et Liverpool a de quoi s’inquiéter puisque AS révèle que l’international anglais de 25 ans donnerait sa priorité aux champions d’Europe 2024 si ces derniers se décident à passer à l’action. Une chose est sûre : le profil de Guéhi colle avec les aspirations du Real Madrid pour son mercato estival, car les Merengues veulent répéter des coups à la Mbappé en attirant de gros poissons libres de tout contrat. Ce fut d’ailleurs le cas avec le Français Dayot Upamecano.