Juventus Turin - Paris Saint-Germain : les compositions probables

La suite après cette publicité

C'est une rencontre à enjeu que va accueillir le Juventus Stadium de Turin : les Bianconeri, troisièmes du groupe H et éliminés de la course aux huitièmes de finale, doivent encore assurer leur place en Ligue Europa avec la réception du Paris Saint-Germain, leader de la poule - à égalité avec Benfica (en déplacement à Haïfa), qui devra prendre les trois points pour s'assurer sa première place et donc un adversaire plus abordable pour la phase finale (21h, match à suivre sur notre live commenté) . Une victoire permettrait donc à l'une de ces deux formations d'atteindre son objectif de la soirée sans dépendre du résultat final de son poursuivant direct au classement.

À moins de quelques heures de l'affrontement entre les deux formations, les dynamiques respectives sont bien différentes. Pendant que le club de la capitale est porté par une attaque en feu (14 buts marqués sur ses 3 derniers matches toutes compétitions confondues), la formation de la Vecchia Signora est plombée par une infirmerie remplie (Bremer, Pogba, Di Maria, Vlahovic...), ce qui influe sur ses récentes performances, entre la deuxième défaite face aux Lisboètes en milieu de semaine dernière et le succès étriqué sur la pelouse de Lecce lors de la dernière journée de championnat. De quoi déjà donner un petit ascendant aux coéquipiers de Lionel Messi avant le coup d'envoi.

Le PSG sans Neymar et Kimpembe

Pour ce déplacement au Piémont, Christophe Galtier devra faire son onze sans son numéro 10 Neymar Jr, suspendu. Presnel Kimpembe, touché au tendon d’Achille droit, et Keylor Navas, victime de douleurs lombaires, sont également absents du groupe. L'entraîneur parisien alignerait donc un 4-3-1-2 avec son titulaire indiscutable dans les buts, Gianluigi Donnarumma, derrière la charnière centrale Sergio Ramos-Marquinhos. Achraf Hakimi et Juan Bernat occuperaient quant à eux les couloirs. Marco Verratti, en pointe basse, serait accompagné de Fabian Ruiz et Vitinha dans l'entrejeu. Enfin, Carlos Soler épaulerait le duo offensif Lionel Messi-Kylian Mbappé, auteur à eux deux de 10 buts dans cette campagne européenne.

Concernant la formation turinoise, Massimiliano Allegri devra également composer avec de nombreux absences sur blessures. Le technicien transalpin ne changerait pas son dispositif et reconduirait son habituel 3-5-2 avec Wojciech Szczęsny comme dernier rempart. Latéral gauche de formation, Alex Sandro serait aligné dans la défense tripartite aux côtés de Leonardo Bonucci et Federico Gatti. La jeune sentinelle Nicolò Fagioli évoluerait dans le cœur du jeu avec l'ancien parisien Adrien Rabiot et Manuel Locatelli, à hauteur des pistons Juan Cuadrado et Filip Kostic. Moise Kean, l'autre ancien pensionnaire des Rouge-et-Bleu chez les Turinois, formera l'attaque en compagnie de l'ex-Marseillais Arkadiusz Milik.

Pour ce tant attendu Juventus - PSG, nous vous offrons en exclusivité avec notre partenaire Unibet un bonus de 150 € avec le code FMUNI. Créez votre compte dès aujourd’hui et misez 150€ sur un doublé de Mbappé pour tenter de remporter 705 € (cote à 4,70). (cotes soumises à variation)

Suivez la rencontre JUVENTUS - PSG en Ligue des Champions. Cliquez ici pour vous abonner à RMC Sport et accéder au match.