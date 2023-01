Everton est au fond du trou !

La suite après cette publicité

Everton a le blues. Cette saison, l’autre club de la Mersey traverse des moments difficiles. Sur le terrain, on ne peut pas dire que les résultats soient au rendez-vous. En 20 rencontres de Premier League, l’écurie anglaise n’a gagné que 3 rencontres, pour seulement 6 matches nuls et 11 défaites. Elle a donc pris seulement 15 points et partage la dernière place du classement avec Southampton. Les Toffees possèdent aussi la deuxième plus mauvaise attaque du championnat avec 15 buts marqués. Seul Wolverhampton fait pire avec 12 buts inscrits. En défense, ils ont encaissé 28 buts. Ils ne sont pas les plus mauvais dans ce secteur avec notamment 4 cleen sheets en Premier League. Mais ils ne sont pas les plus rassurants non plus.

L’échec Frank Lampard

Très fébriles et peu inspirés dans le jeu offensivement, ils ont aussi été éliminés de la FA Cup et de la Carabao Cup. Pour toutes ces raisons mais surtout parce que le club est dans une position délicate après dix matches sans victoire toutes compétitions confondues, les dirigeants ont décidé de remercier Frank Lampard lundi. « Everton Football Club est en mesure de confirmer que Frank Lampard a quitté aujourd’hui son poste de manager de la première équipe masculine senior. Joe Edwards, Paul Clement, Ashley Cole et Chris Jones ont également quitté le club. Alan Kelly restera en tant qu’entraîneur des gardiens de but », a-t-on pu lire sur le communiqué de presse.

Recruté en janvier 2022 pour aider le club à passer un cap et être compétitif dans l’élite anglaise, Lampard a échoué dans sa mission et n’aura tenu qu’un an sur le banc des Toffees. Outre les résultats, des tensions ont aussi émergé au sein de son vestiaire. La presse britannique a même parlé d’un accrochage avec Abdoulaye Doucouré quelques jours avant son départ. Mais ce n’est pas le seul et unique problème pour Everton. Très en colère, les supporters réclament le départ de la direction. Outre le domaine sportif, la gestion du club pose problème selon eux.

Des pertes colossales

Sur les trois derniers exercices, Everton affiche des pertes de 421,7 millions d’euros. En avril dernier, le Daily Mail avait d’ailleurs expliqué que le club pouvait être sanctionné d’une grosse amende voire d’un retrait de points par les instances dirigeantes, qui autorisent un déficit maximum de 125 millions d’euros. Tout cela n’a pas empêché les Toffee d’investir lors des mercatos. The Guardian explique d’ailleurs que depuis l’arrivée de l’actionnaire principal Farhad Moshiri le 27 février 2016, le club a dépensé 792,3 millions d’euros sur le marché des transferts pour acheter une cinquantaine de joueurs. Ce qui est énorme en un peu moins de sept ans.

Le média anglais précise également qu’Everton a également récupéré 452,7 millions d’euros grâce aux ventes de joueurs. La balance entre les achats et les ventes est donc négative. En parallèle, l’homme d’affaires s’est lancé dans un projet d’envergure puisqu’il a déjà déboursé plus de 500 M£, soit environ 565,7 millions d’euros, pour la construction d’un nouveau stade à Bramley-Moore Dock. Mais il est possible que Moshiri ne soit plus à la tête du club lors de la livraison de la nouvelle enceinte. En effet, plusieurs médias anglais expliquent que le propriétaire d’Everton est ouvert à une vente minoritaire ou majoritaire du club.

Une semaine pour trouver un coach et des joueurs

L’anglo-iranien serait en quête d’investisseurs et chercherait aussi à récupérer une partie de la somme versée dans le club. The Guardian précise qu’il attend des offres de plus de 565,7 millions d’euros. Plusieurs acheteurs potentiels se seraient d’ores et déjà manifestés auprès du cabinet Deloitte, chargé de la gestion de la vente, pour reprendre le flambeau ou collaborer avec lui. Mais les futurs propriétaires savent qu’ils arriveront dans un club dans le dur et en chantier. Et ce n’est pas terminé. Everton va devoir trouver un nouveau coach après le licenciement de Frank Lampard. Plusieurs noms ont été cités, notamment ceux de Wayne Rooney et Marcelo Bielsa, qui serait la priorité.

Mais les médias britanniques assurent qu’El Loco ne serait pas très rassuré par le projet des Blues et ne voudrait pas reprendre le flambeau. Le départ de Lampard pose aussi problème pour le mercato. En effet, le coach anglais avait demandé certains joueurs à sa direction. Cela était notamment le cas de Moussa Dembélé, qui était son objectif n°1 en attaque. Comme expliqué sur notre site, les deux hommes ont été souvent en contact mais son départ d’Everton a refroidi la piste, puisque le Français serait venu pour participer au projet de Lampard. Même chose pour Arnaut Danjuma, qui va finalement rejoindre Tottenham. De vrais coups durs à une semaine de la fin du mercato. Everton va donc devoir trouver dans l’urgence un coach et des joueurs (Hakim Ziyech est pisté). Le club risque encore de casser sa tirelire. Sur le terrain comme en coulisses, Everton traverse décidément des moments difficiles.