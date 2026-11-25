Voilà 4 mois qu’Alejandro Garnacho a posé ses valises à Aston Villa. Au cœur de l’été, l’Argentin a fait l’objet d’un prêt avec obligation d’achat sous conditions de la part de Chelsea. La concurrence y était devenue trop forte là-bas et le club londonien avait besoin de dégraisser sa masse salariale. Le joueur de 22 ans a aussi la réputation d’être difficile à gérer dans un groupe, alors si en plus il manque de temps de jeu… Il est pourtant en train de vivre une situation similaire à Birmingham où il n’a cumulé que 95 minutes de jeu reparties en 7 matchs toutes compétitions confondues.

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Sa dernière apparition remonte au 31 octobre dernier pour la réception de Fulham. Il était entré à 3 minutes du terme. Sa venue sur le terrain ressemblait déjà à un petit miracle puisqu’il n’avait pas été convoqué lors des deux matchs précédents en Premier League, ni lors des deux matchs suivants. Nouvel affront hier en Ligue des Champions. Pour le déplacement à Galatasaray (défaite 1-0 ce mardi), Unai Emery avait la possibilité d’intégrer 12 joueurs sur le banc. Il n’en a retenu que 11, dont deux gardiens de but. Garnacho manquait une nouvelle fois à l’appel. C’est dire si cette décision a pu être vécue comme une humiliation.

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Emery n’en veut déjà plus

D’autant que son entraîneur en a rajouté une couche après la rencontre pour expliquer son choix. « Aujourd’hui, nous avons aligné les meilleurs joueurs qui, à mon avis, pouvaient être présents avec nous. » L’ancien Mancunien ne s’est pas encore exprimé mais il a manifesté son mécontentement en supprimant sur son compte Instagram personnel toutes ses publications incluant Aston Villa. La presse anglaise est unanime à son sujet. Son prêt n’ira jamais au bout. Le joueur devrait repartir du côté de Chelsea cet hiver pour se trouver une nouvelle porte de sortie. C’est mieux pour tout le monde.

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S’il se force à rester chez les Villans, il risque fort de vivre la même expérience qu’Harvey Elliott l’an passé. Il avait été prêté par Liverpool avec une option d’achat, qui devenait obligatoire après un certain nombre de matchs disputés. Insatisfait de l’engagement du milieu offensif, Emery avait très rapidement arrêté de le faire jouer pour le limiter à neuf apparitions (1 but). L’option d’achat n’a jamais été levée. Il s’avère que l’Argentin est dans une situation similaire. Son option de 50 M€ deviendrait obligatoire si certains objectifs jugés « facilement réalisables » sont atteints. A priori, ils ne se réaliseront pas.