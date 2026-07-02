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Coupe du Monde

Keisuke Honda demande à devenir sélectionneur du Japon

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Keisuke Honda lors de son arrivée à Botafogo @Maxppp

Quatre petits matches et puis s’en vont. Considéré pourtant comme une équipe séduisante, le Japon a encore vu sa Coupe du Monde se terminer après le premier match à élimination directe. Les Samurai Blue se sont inclinés face au Brésil (2-1) dans une défaite renversante. Et forcément, depuis, l’avenir du coach Hajime Moriyasu est remis en question. Mais alors que la fédération japonaise pense à le prolonger, l’ancienne légende Keisuke Honda a surpris en demandant via ses réseaux à prendre la tête de l’équipe.

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«Je pense qu’il y aura des avis partagés, mais je vais le dire quand même… J’ai vu la nouvelle selon laquelle on a fait une offre de prolongation d’un an à M. Morishita, mais si c’est une offre de transition parce qu’on n’a pas de candidat évident pour le poste de prochain entraîneur, alors essayez-moi pendant un an. Si on perd la Coupe d’Asie, vous pouvez me virer sans discussion. Je relève le défi sincèrement.»

Pub. le - MAJ le
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