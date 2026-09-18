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Lens : Mezian Mesloub convoqué avec les Espoirs du Portugal

Par Jordan Pardon
1 min.
mesloub @Maxppp

Héros lensois la semaine dernière en Ligue des Champions face au Slavia Prague (2-3), Mezian Soares Mesloub vient d’être convoqué avec les U21 du Portugal. Le gaucher de 16 ans, déjà international en U16 (3 sélections, 1 but) et en U17 (5 sélections, 1 but), poursuit son évolution au sein des équipes de jeunes portugaises. Il sera surclassé et évoluera avec des joueurs, pour certains, plus âgés que lui de 5 ans. On retrouve notamment dans le lot Geovany Quenda, Rodrigo Mora, Afonso Moreira, Dario Essugo, Diogo Sousa, Carlos Forbs, ou encore Tiago Gabriel.

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Pour rappel, Mesloub peut également représenter l’équipe de France et l’Algérie. Mais pour le moment, la fédération portugaise tient la corde et lui aurait même présenté un projet concret ces dernières semaines. Il avait été lancé par Pierre Sage en Ligue 1 en fin de saison dernière et avait même marqué pour ses débuts face au FC Nantes, sous le regard ému de son père Walid, ancien international algérien.

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