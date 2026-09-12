Ligue 2 : Bokangu offre encore la victoire à Guingamp, Nantes tombe à Sochaux

La Ligue 2 nous a réservé son lot de surprises ce samedi. Deux rencontres lançaient cette journée avant le choc entre Dunkerque et l’ASSE ce soir à 20h00. Irrégulier depuis le début de saison, Guingamp recevait des Annéciens en pleine bourre et quatrièmes du championnat. Ces derniers ouvraient d’ailleurs le score grâce à Thibault Rambaud (13e, 0-1), comme le week-end dernier à Grenoble. C’était sans compter sur le caractère des Bretons, courageux et finalement victorieux. Tanguy Ahile égalisait (62e, 1-1), puis Brandon Bokangu, comme la semaine passée, offrait la victoire aux siens quelques minutes après son entrée en jeu (66e, 2-1).

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L’attaquant congolais est en pleine bourre et reste sur 4 buts lors de ses 4 derniers matchs de Ligue 2. Grâce à ce succès, Guingamp passe provisoirement 7e. Dans l’autre rencontre de 14h, Nantes espérait confirmer après son premier succès de la saison décroché lundi face à Nancy (1-0). Les Canaris sont finalement tombés de haut à Sochaux (1-0). L’unique but de la rencontre était l’oeuvre de Benjamin Gomel (61e, 1-0), auteur de 12 buts la saison passée en N1. Sochaux est 6e de L2, Nantes est avant-dernier et ne s’en sort toujours pas.