Mercato PSG : Leonardo s'attend à une période de vache maigre

Le PSG a vécu un dernier mercato que l'on pourrait qualifier de low-cost. Certes, l'option d'achat de Mauro Icardi a été levée contre environ 50 M€ mais pour le reste, le club français ne pouvait pas faire de folie. Il s'est contenté d'amener en prêt avec ou sans option d'achat Rafinha, Danilo et Florenzi, en plus de Rico qui a été recruté pour 6 M€. Il faudra sans doute s'attendre à de prochains mercatos du même ordre, confie Leonardo. Interrogé par le média du club, le directeur sportif brésilien prévient que le PSG enregistre de lourdes pertes suite à la crise sanitaire et économique, et que le chantier sera surtout axé sur les prolongations des joueurs déjà présents comme Di Maria, Bernat, Draxler et les deux stars que sont Kylian Mbappé et Neymar.

«Honnêtement on doit tenir compte d’où on en est après tout ça. On a des pertes. Il faut voir ça avec Jean-Claude Blanc (le directeur exécutif) mais c'est normal. Ça nous touche directement. Il faut calculer ça. Il faut voir ce qu’on veut faire, comme garder les joueurs qu’on a déjà. C’est la priorité. Combien on va pouvoir investir ? On n’a jamais pensé qu’on allait faire une saison à huis clos. On n'a pas de public, pas de boutique… On ne peut pas parler de sommes d’argent. On a perdu environ entre 15 et 20 % (du chiffre d'affaires) la saison passée et ça sera plus cette année. Tu peux donc moins investir. Honnêtement, je pense que le PSG a les moyens et les capacités de surpasser la crise. Les autres clubs, je pense auront plus de difficultés. Il y a aura des nouveaux accords et les ambitions de faire quelque chose d’important.» Pour le recrutement de nouvelles stars, ça sera pour plus tard.