Jürgen Klopp envoie un message au Real Madrid

Par Dahbia Hattabi
Après le limogeage de Xabi Alonso, le nom de Jürgen Klopp (58 ans) a de nouveau été cité du côté du Real Madrid. Mais les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu ont décidé de miser pour le moment sur Alvaro Arbeloa. Questionné au sujet du poste au sein de la Casa Blanca, l’Allemand, qui a été recruté par Red Bull depuis son départ d’Angleterre, a entrouvert très légèrement la porte au micro de AS.

«Je suis dans une situation où je me sens en parfaite paix intérieurement, là où je veux être. Je ne voudrais être nulle part ailleurs. Pour l’instant, je dirais non, mais il ne faut jamais dire jamais. Je ne pense pas changer d’avis, mais on ne sait jamais.» Un message qui a dû parfaitement être entendu dans la capitale espagnole, où on garde un œil sur lui.

