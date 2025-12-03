Menu Rechercher
VA : Maxim Pieron affole déjà la Ligue 1

Maxim Pieron @Maxppp

L’attaquant U15 du VAFC Maxim Pieron fait déjà beaucoup parler de lui. Meilleur buteur de sa catégorie, celui qui est comparé toute proportion gardée à Kevin Gameiro est déjà considéré comme un sacré prospect.

Ce n’est pas pour rien qu’il est déjà suivi par plusieurs clubs de Ligue 1 à commencer par le Paris FC ou Lorient. Ce pur produit de la formation de Valenciennes vient d’ailleurs de confier ses interêts à l’agence KBSPORTS Group, qui gère également les intérêts d’image de Victor Osimhen.

