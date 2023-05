Le plan du Real Madrid pour se relever de la gifle contre Manchester City, l’Angleterre choquée par les scènes de violences entre West Ham et l’AZ Alkmaar

Le Real Madrid veut revenir plus fort

En Espagne, le quotidien Sport revient sur la grosse claque subie par le Real Madrid, mercredi soir, en demi-finale de la Ligue des Champions contre Manchester City (4-0) ! Et le quotidien catalan n’y va pas par quatre chemins et placarde que cette équipe est en «fin de cycle» ! «Florentino Pérez est contraint de préparer une relève générationnelle avec Modrić qui à 37 ans, Benzema (35 ans) et Kroos (33 ans). Le président madrilène s’apprête à investir des millions d’euros cet été. La continuité d’Ancelotti est également remise en question à la Maison Blanche», rapporte le journal. Mais de son côté AS indique que «Ancelotti n’est pas en danger». Le coach et le président doivent se rencontrer afin de planifier la saison 2023/2024. Enfin, Marca rapporte le plan des Madrilènes pour relever la tête, et là aussi on estime qu’un renouvellement de l’effectif est nécessaire. «Après la claque, le lifting. Le club merengue a du pain sur la planche : il faut recruter un autre numéro 9, des latéraux et renforcer le milieu de terrain.» Bref, le Real sait ce qu’il lui reste à faire pour revenir plus fort la saison prochaine.

L’Angleterre sous le choc des violentes émeutes à Alkmaar

En Angleterre, West Ham s’est qualifié pour la finale de la Ligue Europa Conference grâce à sa victoire (1-0) contre l’AZ Alkmaar. Et comme l’indique The Guardian sur sa Une : «Fornals emmène les Hammers en finale européenne.» Le club anglais peut savourer son parcours mais doit surtout aussi soigner ses plaies car on a assisté à des scènes surréalistes après la rencontre où des hordes de hooligans néerlandais s’en sont pris aux supporters des Hammers, aux familles des joueurs ou même aux joueurs eux-mêmes. C’est ce que met en avant The Daily Telegraph ce matin avec cette Une choquante : «Les familles de West Ham attaquées» ! Pour le Daily Mirror, c’était «fou», mais dans les deux sens du terme. La qualification et les émeutes. «Les joueurs des Hammers se jettent à l’eau pour secourir les familles, tandis que des voyous néerlandais ont gâché la fête !» La plupart des quotidiens anglais sont choqués par ce qu’il s’est passé hier mais certains essayent de rester positif, comme le Daily Star qui estime c’est une «belle bulle» pour l’équipe anglaise. Le Daily Mail indique que c’est «l’heure des Hammers» ! «Les Londoniens dansent jusqu’à une finale historique, mais des hooligans néerlandais gâchent la fête.» C’est donc la presse anglaise qui condamne ces violences !

La Serie A au sommet du foot européen ?

En Italie, dans l’autre demi-finale de la Ligue Europa Conférence, c’est la Fiorentina qui s’est qualifiée grâce à sa victoire (3-1) face au FC Bâle ! Et cela permet à l’Italie d’être parfaitement représentée sur la scène européenne avec trois finales au programme, c’est «finales en Italie», comme le placarde La Gazzetta dello Sport. «Inter, Roma et Fiorentina : le trio de l’Europe», se réjouit le journal au papier rose. Ce «triplé» de finales fait aussi la couverture de Corriere dello Sport qui estime que «l’Italie domine l’Europe» ! La fin de saison peut être totalement folle de l’autre côté des Alpes…