Le LOSC va débourser 20 M€ pour 4 joueurs de Naples !

Le transfert de Victor Osimhen (21 ans) a mis plusieurs semaines à se conclure. Le Nigérian est finalement parti de Lille à Naples contre 81,3 M€ (71,2 M€ + 10,1 M€ de bonus garantis). Les débats ont été longs entre les deux directions pour fixer le prix définitif de l'attaquant. A vrai dire, on commence à savoir pourquoi. D'après Sky Sport Italia, les négociations ont porté sur un second accord qui va voir plusieurs joueurs des Partenopei débarquer chez les Dogues.

Ainsi, le Grec Orestis Karnezis (35 ans), qui était troisième gardien derrière Alex Meret et David Ospina, va venir garnir les rangs lillois. Nous avions déjà relaté cette information plus tôt dans la semaine. Il devrait arriver comme 3e gardien derrière l'indéboulonnable Mike Maignan et le Portugais Léo Jardim (25 ans), à moins que l'un de ces deux portiers quitte le club cet été. Karnezis ne sera pas seul puisque trois jeunes joueurs de la Primavera napolitaine, l'équipe U19, vont l'accompagner. Cette information a de quoi surprendre mais cela correspond bien à la politique de Luis Campos, à savoir recruter des éléments jeunes et à potentiel pouvant être revendus au prix fort.

Des négociations dans les négociations

L'identité de ces trois joueurs est même connue. Claudio Manzi est un défenseur central de 20 ans et un cadre de la Primavera. Il a même disputé 4 rencontres de Youth league cette saison. Le second est Ciro Palmieri. L'attaquant de 20 ans a un profil de neuf et demi et cumule 19 matches pour 2 buts entre le championnat de Primavera 1 et la Youth League. Enfin, Luigi Luigori est un ailier droit de 22 ans, qui sort d'une expérience en prêt à Fermana en Serie C (9 apparitions, 1 but).

Le transfert de ces quatre éléments a un coût. Le LOSC va régler un chèque de 20 M€ à Naples. Voilà une raison qui vient expliquer ces négociations à rallonge, et qui pourrait correspondre au montant des bonus accordés dans le transfert d'Osimhen dans la Botte. En effet, certains médias évoquent plutôt un transfert de l'ancien joueur de Charleroi pour un montant de 50 ou de 60 M€ mais... sans bonus de 20 M€. Reste à savoir si cette affaire se révélera concluante pour le LOSC dans les semaines à venir.