EdF : un shoot, un fou rire et une danse pour Kylian Mbappé
@Maxppp
L’équipe de France a parfaitement réussi sa tournée américaine express. Après sa victoire face au Brésil à Foxborough (2-1), la sélection nationale s’est également imposée contre la Colombie (3-1) à Landover.
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Une tournée payante qui s’est déroulée dans la bonne humeur. Preuve en est la vidéo postée par les équipes de la FFF sur le compte X des Bleus. On y voit un Kylian Mbappé très adroit avec ses mains, avant d’éclater de rire ensuite.
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