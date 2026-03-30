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EdF : un shoot, un fou rire et une danse pour Kylian Mbappé

Par Matthieu Margueritte
Kylian Mbappé @Maxppp

L’équipe de France a parfaitement réussi sa tournée américaine express. Après sa victoire face au Brésil à Foxborough (2-1), la sélection nationale s’est également imposée contre la Colombie (3-1) à Landover.

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Equipe de France ⭐⭐
🏀🕺😝 @KMbappe
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Une tournée payante qui s’est déroulée dans la bonne humeur. Preuve en est la vidéo postée par les équipes de la FFF sur le compte X des Bleus. On y voit un Kylian Mbappé très adroit avec ses mains, avant d’éclater de rire ensuite.

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