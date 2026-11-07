PSG - Troyes : l’impressionnant retour au premier plan de Senny Mayulu se confirme

Il y a des retours qui racontent bien plus qu’une simple reprise de forme. Celui de Senny Mayulu ressemble aujourd’hui à une véritable démonstration de caractère, de talent et de maturité. Il y a encore quelques semaines, le jeune Parisien traversait une période délicate, éloigné des terrains par une blessure et confronté à une concurrence particulièrement relevée au sein de l’effectif parisien. Mais loin de se laisser abattre, le Titi a patiemment reconstruit sa dynamique. Depuis son retour, il enchaîne les prestations convaincantes, retrouve de l’influence dans le jeu et rappelle à tous pourquoi le PSG voit en lui un élément d’avenir. Et face à Troyes (1-0), ce samedi soir, Mayulu a une fois de plus marqué les esprits. Une prestation majuscule, qui dépasse largement les statistiques et confirme qu’un joueur est en train de changer de dimension.

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Mayulu encore décisif

Dès les premières secondes, le ton était donné. Mayulu, dans une position de faux numéro 9, n’a pas attendu pour prendre les choses en main. À la 4e minute de jeu, parfaitement trouvé par une passe tranchante de Vitinha au cœur de la surface, il se procurait une première énorme occasion. Sa frappe, déviée par Konaté, venait finalement mourir sur la barre transversale. Une minute plus tard, sur un appel parfaitement senti et un service millimétré de Doué, il s’amenait idéalement le ballon, mais sa tentative terminait, cette fois-ci, dans le petit filet troyen. Deux situations franches en cinq minutes qui illustraient déjà toute sa palette : intelligence des déplacements, qualité des appels, vivacité et capacité à se projeter dans les espaces. Mais réduire sa prestation à ces occasions serait passer à côté de l’essentiel. Car Mayulu a surtout impressionné par sa compréhension du jeu et son influence permanente sur les mouvements parisiens.

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Positionné en faux numéro 9, le jeune Parisien a démontré une intelligence tactique particulièrement intéressante. Très disponible pour ses partenaires, il n’a cessé de décrocher, de proposer des solutions et de chercher le positionnement juste entre les lignes pour déséquilibrer le bloc adverse. À chacune de ses prises de balle, il a apporté de la percussion, de la spontanéité et cette capacité à accélérer le jeu qui fait parfois défaut dans les rencontres où les espaces se font rares. Sa qualité technique lui a aussi permis de se retourner rapidement, de fixer ses adversaires et de libérer des espaces pour les autres. À la 38e minute de jeu, il le démontrait encore avec une superbe passe pour Torres, qui butait finalement sur Konaté dans un angle fermé. Mais c’est surtout une minute plus tard que son influence prenait une dimension supplémentaire : sur un centre rentrant parfaitement exécuté, Mayulu déposait le ballon dans la zone idéale et permettait à Zabarnyi d’ouvrir le score. Une offrande récompensant une première période de très haut niveau et témoignant de son habileté à faire la différence autrement que par le but.

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Un faux numéro 9 qui fait jouer les autres

Et parce que les grands joueurs ne se distinguent pas uniquement lorsqu’ils ont le ballon, Mayulu a également marqué les esprits par son investissement défensif. Ses retours ont régulièrement permis au PSG de récupérer des situations dangereuses. Son activité sans ballon, sa générosité dans le pressing et sa capacité à répéter les efforts ont aussi particulièrement retenu l’attention de Luis Enrique, qui n’a pas manqué d’applaudir son protégé. À la 68e minute de jeu, il régalait encore le Parc des Princes avec une magnifique feinte sur un centre de Ruiz, créant une nouvelle opportunité pour Torres, qui ne parvenait malheureusement pas à conclure. Une chose est sûre, jusqu’à sa sortie à la 85e minute, remplacé par Dro sous les acclamations du public parisien, il n’a jamais cessé de se rendre utile. Neuf ballons récupérés au total : un chiffre qui résume parfaitement cette prestation complète, où le talent offensif s’est accompagné d’un investissement collectif remarquable. « Il est incroyable, il peut jouer partout, il fait tout très bien à tous les postes et c’est pour cela qu’il est l’un des meilleurs joueurs du monde », s’enflammait même Lucas Beraldo, de passage en zone mixte après sa 100e sous le maillot parisien.

Finalement, le retour de Senny Mayulu - auteur de 3 buts et 2 passes décisives cette saison - est en train de prendre une tout autre dimension. Ce qui ressemblait initialement à une belle reprise est, à l’heure où nous écrivons ces lignes, devenu une véritable montée en puissance. Buts, passes décisives, prises d’initiative, intelligence tactique et investissement défensif, le Titi parisien semble cocher toutes les cases d’un joueur capable de s’installer durablement dans la rotation de Luis Enrique, voire de prétendre à davantage. Sa convocation avec les Espoirs vient d’ailleurs récompenser cette dynamique retrouvée et confirmer que ses performances ne passent plus inaperçues. À seulement 20 ans, le natif de Le Blanc-Mesnil affiche une maturité et une polyvalence particulièrement précieuses dans un collectif aussi exigeant que celui du PSG. Bien sûr, le chemin reste encore long et la concurrence ne lui fera aucun cadeau. Mais une chose est certaine : Mayulu ne se contente plus de revenir. Ces dernières semaines, il s’impose et progresse. Et lorsque le Parc des Princes se lève pour accompagner sa sortie, ce n’est plus seulement pour saluer le potentiel d’un jeune formé au club, mais bien pour applaudir un joueur qui, soir après soir, est en train de prendre de l’épaisseur.