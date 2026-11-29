Nouvelle inquiétude pour Frenkie de Jong. Titulaire ce dimanche à l’occasion du déplacement du FC Barcelone sur la pelouse du Deportivo La Corogne, le milieu de terrain néerlandais a été contraint de quitter ses partenaires à la 65e minute de jeu. Visiblement diminué, l’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam a lui-même demandé son remplacement avant de céder sa place à Andreas Christensen. Un nouveau contretemps pour le Néerlandais, qui venait pourtant d’enchaîner sept rencontres depuis son retour de blessure, entre le FC Barcelone et sa sélection nationale.

La suite après cette publicité

Pour l’heure, aucune information n’a été communiquée concernant la nature de sa blessure ou la durée de son éventuelle indisponibilité. Une situation qui suscite forcément quelques inquiétudes du côté de Hansi Flick, alors que Frenkie de Jong semblait enfin retrouver de la continuité dans ses performances après ses récents pépins physiques. Sur le plan sportif, les Blaugranas mènent actuellement trois buts à un sur la pelouse du Deportivo La Corogne, grâce à des réalisations de Dani Olmo, Raphinha et Lamine Yamal.