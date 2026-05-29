Michel Platini calme Mbappé après ses prises de positions politiques

L’ancienne légende des Bleus ne mâche pas ses mots. Invité de RTL ce vendredi matin, Michel Platini a évoqué le cas Kylian Mbappé, auteur de propos qui ont fait jaser notamment à cause de ses prises de positions politiques. Conscient de l’importance des paroles prononcées dans les médias lorsqu’un footballeur est suivi par des millions de personnes, le triple Ballon d’Or a commencé par défendre le champion du monde 2018, avant de nuancer ses mots.

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« On est très durs avec Kylian Mbappé, mais on est plus durs sur ses prises de position en dehors du terrain que sur le terrain. Il a raison de prendre position quand il n’est pas avec le brassard ou avec le maillot de l’équipe de France. Mais avec le brassard, tu joues pour tous les Français. Donc c’est difficile de prendre position » a indiqué Platini à la radio. Puis, il a fait savoir que "les footballeurs n’étaient pas forcément des abrutis", indiquant que certains d’entre eux étaient intelligents lors de leurs sorties médiatiques.