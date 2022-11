CdM 2022, Angleterre : Harry Kane disponible face aux États-Unis

Un temps incertain pour disputer le choc du groupe B entre l'Angleterre et les États-Unis ce vendredi soir (20h), Harry Kane devrait finalement être de la partie. Sorti sur blessure lors de la victoire inaugurale des Three Lions face à l'Iran (6-2), le buteur de Tottenham s'est bien entrainé avec le groupe à l'occasion de la dernière séance collective avant d'entamer la deuxième journée de la phase de groupes. Une information confirmée par Gareth Southgate lui-même.

La suite après cette publicité

« Nous l'avons un peu géré la semaine dernière à l'entraînement à cause de la charge qu'il avait eue, donc je pense que nous en sommes toujours conscients et nous le faisons vraiment avec beaucoup de joueurs. Certains ont besoin d'un peu plus d'entraînement, certains peuvent faire une demi-séance, cela dépend de leur charge individuelle. Certains de nos gars n'ont pas joué autant au football et ont besoin de pousser un peu plus à certains moments, donc nous nous préparons toujours individuellement, mais il est définitivement dans une bonne forme », a ainsi déclaré le sélectionneur national en conférence de presse.