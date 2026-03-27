OL : John Textor est définitivement hors-jeu

L’OL est enfin libéré définitivement de John Textor. Ce vendredi, le cabinet britannique Cork Gully a pris le contrôle d’Eagle Football Holdings Bidco Limited, la structure détenant 85 % de l’Olympique Lyonnais, pour éviter la faillite comme cela a été annoncé dans un communiqué. Cette mise sous administration judiciaire entraîne l’éviction définitive de John Textor de la gouvernance. Ses pouvoirs sont suspendus au profit d’un moratoire financier, marquant la fin de son ère à la tête de la holding après des mois de défauts de paiement et de tensions avec le club.

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Bien que Textor soit hors-jeu, l’organisation interne de l’OL reste stable sous la direction de Michele Kang et Michael Gerlinger. La procédure ne vise que la holding et non les activités sportives du club, qui se poursuivent normalement. L’objectif est désormais de restructurer la dette, le scénario le plus probable étant une reprise directe des actifs du club par le fonds ARES et Michele Kang pour stabiliser durablement l’institution.