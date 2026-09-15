Crysencio Summerville et Ismaël Bennacer en viennent aux mains et se font expulser

Ce mardi, la Ligue des Champions Asiatique a été le théâtre d’un joli duel entre les Saoudiens d’Al-Hilal et les Qataris d’Al Gharafa. Un match remporté 2-1 par Al-Hilal avec des buts de Ruben Neves et Sergej Milinkovic-Savic.

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Vlam in de pan 🥵



Rood voor Summerville en Bennacer mag ook douchen nadat hij aan de knot van Crysencio trekt 👀🟥 pic.twitter.com/7eP2ilnVSS — ESPN NL (@ESPNnl) September 15, 2026

Une rencontre qui a aussi eu lieu à dix pendant près d’une heure. Peu après la demi-heure de jeu Crysencio Summerville et Ismaël Bennacer en sont venus aux mains et l’arbitre a décidé de les expulser tous les deux.