AFC Champions League
Crysencio Summerville et Ismaël Bennacer en viennent aux mains et se font expulser
1 min.
@Maxppp
Ce mardi, la Ligue des Champions Asiatique a été le théâtre d’un joli duel entre les Saoudiens d’Al-Hilal et les Qataris d’Al Gharafa. Un match remporté 2-1 par Al-Hilal avec des buts de Ruben Neves et Sergej Milinkovic-Savic.
La suite après cette publicité
Vlam in de pan 🥵— ESPN NL (@ESPNnl) September 15, 2026
Rood voor Summerville en Bennacer mag ook douchen nadat hij aan de knot van Crysencio trekt 👀🟥 pic.twitter.com/7eP2ilnVSS
Une rencontre qui a aussi eu lieu à dix pendant près d’une heure. Peu après la demi-heure de jeu Crysencio Summerville et Ismaël Bennacer en sont venus aux mains et l’arbitre a décidé de les expulser tous les deux.
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Equipe de France : les tensions entre Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé fracturent le vestiaire des Bleus
Explorer