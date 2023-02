JT Foot Mercato : les stars en fin de contrat enflamment l’Europe

Du beau monde en fin de contrat

Le mercato hivernal est terminé depuis mercredi soir, mais un peu partout en Europe on se bat pour recruter ces joueurs libres de tout contrat en juin prochain. Du côté du PSG, on craint le départ de Lionel Messi dans moins de six mois. Même si le joueur argentin est ouvert à une prolongation, il y a plusieurs éléments qui effraient les dirigeants parisiens. Le club pourrait avoir du mal à proposer ne serait-ce que le même salaire à l’Argentin d’après L’Équipe. L’Inter Miami et Al Hilal s’intéresseraient fortement à la situation du Champion du Monde. En parlant de clubs saoudiens, le gouvernement du pays a un plan pour trois grandes stars du football mondial en fin de contrat. D’après le média El Mundo, les Saoudiens veulent offrir à Sergio Ramos, Karim Benzema et Luka Modric la possibilité de terminer leur carrière au Moyen-Orient avec un contrat de deux ans rémunéré à hauteur de 30 M€ net par saison. Ils pourront signer dans le club de leur choix. Mais bon, d’après les médias espagnols, Modric et Benzema préfèrent rester à Madrid pour l’instant, et le PSG voudrait continuer l’aventure avec Ramos selon The Athletic. D’ailleurs, Paris devrait boucler le recrutement de Milan Škriniar, malgré son départ avorté au mois de janvier, le Slovaque ne devrait pas continuer sa carrière à l’Inter. Il avait confirmé au média de sa sélection avoir déjà signé un contrat avec le club de la capitale il y a quelques jours. Puis pendant le mercato, Marcus Thuram a décidé de rester au Borussia Mönchengladbach jusqu’à la fin de la saison comme nous vous l’avons révélé. Le Français n’a pas encore décidé de sa future destination, Chelsea était très chaud pour s’attacher ses services. Un autre tricolore fait pas mal de parler de lui à cause de sa situation, c’est Adrien Rabiot. S’il disposerait de plusieurs grosses offres venues de la Premier League, le joueur de 27 ans souhaiterait prendre le temps de toutes les étudier avant de faire son choix, d’après Sport il y a quelques semaines, le milieu de la Juventus souhaite surtout rejoindre le FC Barcelone pour poursuivre sa carrière. Le club catalan, toujours à la recherche de renforts à moindre coût, piste de nombreux joueurs en fin de contrat, surtout des milieux pour remplacer Sergio Busquets. Daichi Kamada de Francfort, Ilkay Gündogan de City et Roberto Firmino de Liverpool, seraient des pistes prioritaires.

Özil va raccrocher les crampons

L’ancien international allemand accumule les blessures cette saison depuis son départ de Fenerbahçe, il n’était pas présent à l’entraînement ce vendredi matin. Selon le média turc Fanatik, le club stambouliote a déjà résilié le contrat du milieu offensif de 34 ans, qui aurait annoncé à ses coéquipiers avoir pris la décision de stopper sa carrière de footballeur. L’officialisation devrait être communiquée dans les heures à venir.

Les officiels du jour

André-Pierre Gignac a pris une grosse décision pour son avenir. Les Tigres de Monterrey ont annoncé ce vendredi la prolongation du Français jusqu’en 2025. Arrivé à l’été 2015 en provenance de l’Olympique de Marseille, l’attaquant français de 37 ans continue de briller au Mexique et n’a qu’un seul désir : terminer sa carrière à Monterrey. Puis, Gabriel Martinelli prolonge son contrat jusqu’en 2027 avec Arsenal. «Le joueur brésilien de 21 ans, qui en est à sa quatrième saison dans le nord de Londres, a déjà fait 111 apparitions en équipe première toutes compétitions confondues au cours de sa carrière à Londres», peut-on lire dans le communiqué. Et le Séville FC vient d’annoncer le prêt d’Adnan Januzaj. L’ancien joueur de Manchester United rejoint l’Istanbul Basaksehir FK jusqu’à la fin de la saison. A noter qu’aucune option d’achat n’a été ajoutée dans ce deal. L’OL a officialisé ce vendredi le départ de son défenseur Damien Da Silva. L’ancien joueur de Caen ou encore du Stade Rennais, qui était sous contrat jusqu’en juin prochain avec le club rhodanien, rebondit en Australie dans le club de Melbourne Victory. Enfin, sans club depuis le 29 janvier dernier et son départ d’Al-Sadd SC, André Ayew est de retour en Angleterre. Comme nous vous le révélions ces derniers jours, c’est du côté de la Premier League que l’ancien Marseillais, aujourd’hui âgé de 33 ans, va poursuivre sa carrière. Après avoir trouvé un accord de 6 mois avec Nottingham Forest, l’international ghanéen s’est officiellement engagé avec les Reds. La belle histoire se poursuit pour Kevin Trapp à l’Eintracht Francfort. Le gardien a prolongé son contrat jusqu’en 2026. 6es de Bundesliga après 18 journées, les Aigles sont dans la course pour une qualification européenne la saison prochaine, et affrontent Naples en 8e de finale de la Ligue des Champions.