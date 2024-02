OM : le coup de pression de Rachid Zeroual et des supporters

Plus qu’un match. Dimanche soir, l’Olympique de Marseille a joué le fameux Olympico face aux Gones. Une rencontre toujours particulière pour les deux clubs. Le 29 octobre dernier, la manche aller n’avait pas pu avoir lieu à la suite du caillassage du bus lyonnais. Finalement, les deux écuries s’étaient retrouvées le 6 décembre à l’Orange Vélodrome sans supporters rhodaniens. Les troupes de Gennaro Gattuso s’étaient imposées 3 à 0. Près de deux mois plus tard, les Olympiens se sont déplacés au Groupama Stadium. Mais dimanche soir, ils ont été malmenés durant une bonne heure par les hommes de Pierre Sage, qui ont gagné l’Olympico 1 à 0.

Une réunion avec les supporters

Peu inspirés, à l’image de Pierre-Emerick Aubameyang, les joueurs de l’OM ont livré une prestation insipide. Ce qu’a reconnu Samuel Gigot, très énervé après la rencontre. De retour dans la cité phocéenne, la direction et le staff se sont réunis avec les joueurs afin de mettre les choses à plat et régler cette crise, puisque Marseille n’a plus gagné depuis le 7 janvier (3 nuls et 1 défaite). Ce mardi, les joueurs marseillais ont rencontré les responsables et membres des principaux groupes de supporters, agacés après l’élimination en Coupe de France et les mauvais résultats. En déplacement à Paris, Pablo Longoria, lui, n’était pas présent et a été représenté par d’autres dirigeants. RMC Sport dévoile d’ailleurs les dessous de cette réunion.

Ainsi, on apprend que le rendez-vous s’est déroulé dans la tranquillité et que les fans ont prévenu que ce serait «la dernière réunion calme» si l’OM ne réagissait pas sur le pré. Les fans n’ont pas supporté l’attitude des joueurs face à l’OL et Monaco. Valentin Rongier, qui est actuellement blessé, a été interpellé par les fans qui lui ont demandé de secouer ses partenaires en tant que capitaine. Plusieurs joueurs dont Amine Harit et Leonardo Balerdi ont pris la parole. Idem pour Gattuso, qui espère que ses idées vont bientôt être appliquées par son groupe. Prêts à tout donner, les joueurs de l’OM comptent inverser la tendance avec l’aide de leurs supporters, qui ont rappelé que les déplacements étaient un investissement financier et humain important et qu’ils souffraient de voir leur club ainsi.

Zeroual prend la parole

Cela va dans le sens des déclarations de Rachid Zeroual. Le leader des South Winners a fait un point au micro de France Bleu Provence. «Il y a eu Lyon, il y a eu Monaco, il y a eu des matches où on a joué en supériorité numérique et on a fait des matches nuls même limite à deux doigts de les perdre. Avec un stade plein, avec l’engouement qu’il y a dans cette ville, l’amour que tout le monde porte pour l’OM, on va expliquer et exprimer la douleur et la souffrance dans laquelle les Marseillais se sont retrouvés depuis des années. Là ils ont enfoncé le clou, ils nous torturent ! On leur a fait comprendre qu’ils étaient livides, que maintenant ils prennent conscience qu’à tous les matches le stade est plein et qu’ils doivent rendre ses lettres de noblesse au Stade Vélodrome et au public marseillais. Qu’ils devaient rentrer sur le terrain le torse bombé et plus la tête baissée. On n’a pas le choix.»

Relancé sur le sujet et sur les bienfaits d’une telle réunion, Zeroual a confié : «pour certains, oui (le fait d’être réceptif, ndlr) mais je ne suis pas dans leur tête. Je ne les connais pas assez avant de porter un jugement. On n’est pas sur internet, on a des mecs qui sont un peu abattus. J’espère qu’ils ont compris le message.» Une réponse est attendue vendredi à domicile face au FC Metz, une équipe qui, comme l’OL, lutte pour son maintien dans l’élite française. Gennaro Gattuso et ses joueurs devront montrer un autre visage pour l’emporter et mettre un terme à une série noire.