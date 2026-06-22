CdM 2026 : la France a déjà connu une interruption à cause de la météo

Alors que France-Irak a été interrompu à la mi-temps en raison d’un risque d’orage violent à Philadelphie, l’équipe de France a déjà connu une situation similaire en compétition officielle. Lors de l’Euro 2012, les Bleus de Laurent Blanc avaient vu leur rencontre face à l’Ukraine, à Donetsk, être stoppée après seulement 4 minutes et 17 secondes de jeu à cause d’un violent orage. Une première alerte avait même perturbé les hymnes, un coup de tonnerre interrompant momentanément La Marseillaise. « On a senti que la foudre n’était pas loin de nos têtes », avait alors confié Hugo Lloris.

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Après une interruption de 57 minutes, joueurs et spectateurs avaient finalement pu regagner leurs places pour reprendre la rencontre dans des conditions sécurisées. Malgré cette longue coupure, les Tricolores étaient restés concentrés et s’étaient imposés (2-0) grâce à des buts de Jérémy Ménez et Yohan Cabaye. Près de 14 ans plus tard, les hommes de Didier Deschamps sont donc confrontés à un scénario comparable aux États-Unis, où la FIFA applique désormais un protocole strict en cas de menace d’orage à proximité du stade.