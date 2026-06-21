CdM 2026 : l’Espagne et le Portugal font face à un gros problème

La première journée de la Coupe du monde 2026 sur le sol américain est désormais terminée. Par ailleurs, un bilan va surprendre les amoureux de statistiques durant cette entame de tournoi. Si la possession des grandes nations amène régulièrement des résultats favorables aux sélections qui ont un taux très élevé dans ce contexte, ce n’est absolument plus le cas depuis le 11 juin. D’après de récentes données, toutes ont échoué à s’imposer. Le cas de la Turquie illustre particulièrement ce bilan…

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Malgré plus de 70 % de possession lors de ses deux rencontres, la sélection turque a concédé deux défaites (contre le Paraguay et l’Australie). Même constat pour le Portugal, qui reste le roi de la possession dans son groupe avec 75 %, qui n’a pu faire mieux qu’un match nul contre la République du Congo (1-1). L’Espagne a également souffert de ce manque d’efficacité devant la cage du Cap-Vert (0-0), malgré 73,5 % de possession et plus de 800 passes réussies face à son premier adversaire. Tout compte fait, l’efficacité semble plus redoutable que la possession.