Ligue 1 : au terme d’un match spectaculaire, le PSG et Strasbourg se quittent sur un nul

La 8e journée de Ligue 1 s’est ouverte ce vendredi soir, au Parc des Princes, avec un choc entre le Paris Saint-Germain (1er) et le Racing Club de Strasbourg (3e). Luis Enrique avait choisi d’aligner son équipe en 3-4-3 et de relancer d’entrée Désiré Doué, qui n’avait plus joué depuis le 5 septembre dernier avec l’Équipe de France contre l’Ukraine. Pacho, Hakimi, Mendes, Vitinha et Kvaratskhelia débutaient, eux, sur le banc. Côté alsacien, Liam Rosenior choisissait aussi de partir sur un 3-4-3 avec Joaquin Panichelli, meilleur buteur du championnat avec cinq buts, en l’absence d’Emanuel Emegha, blessé.

La première occasion du match fut parisienne, avec une frappe de Désiré Doué, stoppée par Mike Penders (3e). Trois minutes plus tard, l’ancien Rennais trouvait Bradley Barcola lancé dans la surface pour l’ouverture du score (6e, 1-0). Une ouverture du score qui n’a rien changé aux ambitions strasbourgeoises. Dans la foulée de leur première opportunité, les Alsaciens égalisaient à la suite d’un très bon centre de Guela Doué et d’une superbe tête de Panichelli pour l’égalisation (26e, 1-1). Un quart d’heure plus tard, Valentin Barco trouvait Diego Moreira, avant que l’international espoir belge ne batte Lucas Chevalier d’une reprise du pied gauche pour mettre le RCSA devant (41e, 1-2).

Srasbourg a longtemps cru à la victoire

En jambes ce vendredi soir, Diego Moreira profitait d’une mauvaise intervention de Beraldo pour trouver Joaquin Panichelli. L’Argentin a ensuite trompé Chevalier pour s’offrir un doublé, inscrire sa 7e réalisation cette saison en championnat et permettre à Strasbourg d’enfin croire à un succès au Parc. Mais les Champions de France en titre n’avaient pas dit leur dernier mot. Après une faute de Penders sur Doué dans la surface, Gonçalo Ramos marquait son premier but de la saison en Ligue 1 et redonnait espoir aux Parisiens (58e, 2-3). Avant que Senny Mayulu, en deux temps, ne permette à Paris de recoller au score (3-3, 79e), à dix minutes du terme de ce match.

Malgré les entrées de Willian Pacho, de Khvicha Kvaratskhelia, de Quentin Ndjantou et de Nuno Mendes, et leur domination en fin de partie, les Parisiens n’ont pas réussi à marquer cet ultime but pour l’emporter face à de valeureux Strasbourgeois. Paris et Strasbourg se sont donc quittés sur un spectaculaire 3-3 pour ouvrir cette 8e journée. Le club de la Capitale reste en tête du championnat, avec un point d’avance sur Strasbourg, deuxième. Une aubaine pour Marseille et Lyon qui pourraient passer devant les deux équipes du soir, en cas de victoire ce week-end.