Fenerbahçe : l’énorme raté de Mattéo Guendouzi

Pour le moment privé de Ligue des Champions suite à ses provocations contre l’Olympique Lyonnais lors de la victoire en barrages (1-1/2-1), Mattéo Guendouzi (27 ans) se produit en championnat avec Fenerbahçe. Ce lundi, son équipe a d’ailleurs affronté Gaziantep.

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Un match qui s’est conclut sur un décevant 0-0 qui ne permet pas à Fenerbahçe de décoller du ventre mou avec une triste onzième place. Au cours de la rencontre, Mattéo Guendouzi aurait pu marquer en fin de premiére période, mais s’est illustré avec un sacré manqué.