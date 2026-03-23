L1 : pourquoi la LFP a tout intérêt à accepter la demande de report du PSG face à Lens ?

L’annonce n’a pas été officialisée, mais c’est tout comme. Comme cela était prévisible, le Paris Saint-Germain a demandé à la LFP de reporter son match face à Lens prévu le 11 avril prochain. Une demande qui ne passe pas du côté des Sang et Or, à la lutte avec le club de la capitale pour le titre de champion de France. « Nous, de base, on n’est pas d’accord. Je comprends que le fait d’avoir plus de repos permette d’être performant. Ils l’ont confirmé lors de leur match face à Chelsea. C’est un club qui est très performant dans plusieurs compétitions. Ils connaissent aussi les contraintes. On n’a pas à subir ces choses-là », avait ainsi déclaré le coach lensois, Pierre Sage, après le match remporté face à Angers. Si elle fait donc grincer des dents côté artésien, la requête soumise par les champions d’Europe en titre semble, pourtant, légitime.

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D’une part, le report permettrait aux hommes de Luis Enrique de préparer au mieux le quart de finale de Ligue des Champions face à Liverpool, sans forcément fausser la course au titre en Ligue 1 puisque le match entre les deux prétendants au sacre final se rejouerait entre la J33 et la J34. Par ailleurs, il convient de rappeler que le PSG n’est pas le seul dans cette situation. Qualifié pour les quarts de finale de la Ligue Europa Conférence, le Racing Club de Strasbourg, qui défiera Mayence, a également demandé de repousser sa confrontation face à Brest. Enfin, on ne peut omettre qu’historiquement, la Ligue de Football professionnel a toujours favorisé les reports pour les clubs engagés sur la scène européenne. Une manœuvre favorable au football français et qui a toutes les raisons de perdurer au regard des prouesses parisiennes sur l’évolution de l’indice UEFA. Pour rappel, la LFP devra trancher d’ici jeudi 26 mars.