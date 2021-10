Ligue 1 : l'OL en remet une couche sur la VAR

L'Olympique Lyonnais n'est donc pas près de lâcher le morceau contre le tube que représente l'utilisation de la VAR en Ligue 1. Ce dimanche, les hommes de Peter Bosz ont été rejoints au score par l'AS Saint-Étienne (1-1) dans les dernières secondes du derby. Un match au cours duquel l'assistance vidéo à l'arbitrage a poussé François Letexier à expulser Anthony Lopes puis à accorder un penalty aux Verts. Deux décisions logiques au vu des images qui ne sont d'ailleurs pas contestées par les Gones. Toutefois, ces derniers n'ont toujours pas digéré les décisions prises en leur défaveur lors des précédentes rencontres de L1. Par le biais d'un communiqué publié ce lundi, en fin de journée, l'OL réitère en effet son incompréhension du manque d'intervention de la VAR face à plusieurs situations litigieuses observées lors des matchs de Lyon à Troyes (3-1), à Paris (1-2) et contre Lorient (1-1).

«[...] Plusieurs décisions ont donc coûté cher à l’OL depuis le début de la saison. Contre Lorient, l’OL ne put faire mieux que match nul en infériorité numérique, laissant filer deux précieux points. Et à Paris, peut-être que l’équipe aurait pu maintenir son avantage sans ce penalty trop généreusement accordé au PSG. Si la VAR a donc bien fonctionné lors du derby dimanche soir, on peut regretter que cela ne soit pas toujours le cas. Pourquoi certaines actions litigieuses n’ont-elles pas entraîné une intervention de la VAR ? Et pourquoi un tel manque d’homogénéité sur certaines phases de jeu, où différentes décisions sont appliquées pour des actions similaires ? Voilà des interrogations que l’assistance vidéo ne devrait pas susciter», peut-on notamment lire dans le communiqué publié par l'OL, qui ne décolère pas et charge une fois de plus l'arbitrage français.