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Ligue 1

PSG : Ousmane Dembélé remplacé dès la 27e minute de jeu !

Par Josué Cassé
Ousmane Dembélé @Maxppp
Paris FC 0-0 PSG

Titularisé lors de la 34e et dernière journée de Ligue 1, Ousmane Dembélé ne sera finalement pas resté longtemps sur la pelouse de Jean-Bouin. Très discret en début de match, l’attaquant parisien a cédé sa place avant même la fin de la première demi-heure de jeu.

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Très certainement gêné physiquement (une contracture ?), le Tricolore de 29 ans n’a pris aucun risque, qui plus est avant de retrouver Arsenal en finale de Ligue des Champions. Pour le suppléer, Gonçalo Ramos a fait son apparition.

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