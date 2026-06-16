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Coupe du Monde

France - Sénégal : les compositions officielles

Par Aurélien Macedo
1 min.
France Sénégal
winamax
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Ce mardi, la première journée de la Coupe du Monde 2026 se poursuit avec l’entrée en lice des Bleus. On a le droit à un sacré choc dans le groupe I entre la France et le Sénégal. Les Tricolores s’organisent dans un 4-2-3-1 avec Mike Maignan qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba et Théo Hernandez en défense. Aurélien Tchouameni et Adrien Rabiot composent l’entrejeu. En pointe, Kylian Mbappé est accompagné par Michael Olise, Ousmane Dembélé et Désiré Doué.

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De leur côté, les Lions de la Teranga s’articulent dans un 4-3-3 avec Edouard Mendy dans les cages derrière Krépin Diatta, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté et El-Hadji Malick Diouf. Le milieu de terrain est assuré par Idrissa Gueye, Pape Gueye et Lamine Camara. Devant, Nicolas Jackson est soutenu par Ismaïla Sarr et Sadio Mané.

Les compositions

France :

France

4-2-3-1
Officielle

Sénégal :

Sénégal

4-3-3
Officielle

Le programme TV des matches à venir

Mercredi 17 juin

  • Irak - Norvège (0h) sur beIN Sport 1 et M6
  • Argentine - Algérie (3h) sur beIN Sport 1
  • Autriche - Jordanie (6h) sur beIN Sport 1
  • Portugal - RD Congo (19h) sur beIN Sport 1 et M6
  • Angleterre - Croatie (22h) sur beIN Sport 1 et M6
Pub. le - MAJ le
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