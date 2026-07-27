Les Girondins de Bordeaux ont envoyé un recours au CNOSF

C’est sans doute l’opération de la dernière chance pour les Girondins de Bordeaux. Comme évoqué la semaine passée par Sud-Ouest puis confirmé par les Bordelais eux-mêmes, le club bordelais a officiellement déposé un recours devant le Comité national olympique et sportif français (CNOSF), pour contester son exclusion de toutes les compétitions nationales, ce lundi. Les dirigeants ont désormais jusqu’à vendredi pour compléter le dossier. Ils devront d’abord fournir les preuves des 10 millions d’euros attendus, au sein du club ou sur un compte séquestre, pour financer les échéances 2025-2026 restant à solder et garantir celles de l’exercice à venir.

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Pour cela, l’espoir repose sur le fonds d’investissement Sparta Capital, en lice pour récupérer les titres de Gérard Lopez et en quête d’investisseurs. L’audience au CNOSF devrait avoir lieu la semaine prochaine, selon Sud-Ouest. En cas de décision favorable, la Fédération française de football (FFF) pourrait ainsi réintégrer les Girondins en National 1. Le championnat de 4e division française compterait alors 17 équipes au lieu de 16 pour la saison 2026-2027.