OM : Igor Tudor tacle le niveau de la Ligue 1

La suite après cette publicité

En quelques semaines, Igor Tudor a visiblement légèrement changé d’avis. Après avoir récemment encensé le niveau du Championnat de France dans un entretien pour L’Équipe, le technicien croate n’a pas été tendre du tout après le match nul de l’OM face à Lorient (0-0).

Si les Marseillais ont été peu inspirés offensivement dans ce match, Tudor a estimé que c’était surtout à cause du jeu proposé par les Merlus. Et le technicien croate l’a fait savoir. « Je ne suis pas content de ce match nul mais je ne peux rien dire aux joueurs. On a mis de l’intensité dans notre jeu et on a reproduit ce qu’on avait travaillé à l’entraînement », a-t-il d’abord lâché au micro de Prime Video, pour défendre ses joueurs.

À lire

L’analyse déroutante d’Igor Tudor sur le match de l’OM

« Lorient ne voulait pas jouer »

Et Tudor de poursuivre. « C’est dans les derniers mètres que ç'a été difficile. Je vous dis ce que je pense, mais moi, c’est ce que j’ai vu. Peut-être que les journalistes attendent autre chose. On a manqué de justesse dans la dernière passe et le dernier geste. Puis Lorient ne voulait pas jouer, ils ont défendu en bloc bas et ont tenté de piquer sur les contres, c’est typiquement le foot français. »

La suite après cette publicité

Une sacrée pique envoyée par l’entraîneur de l’Olympique de Marseille, qui ne devrait pas manquer de faire couler de l’encre dans les prochaines heures dans l’Hexagone. Ce rétropédalage d’Igor Tudor est-il le fruit de la frustration ou d’une vision des choses plus profonde que cela ? Les prochains jours le diront peut-être.