PSG : le prix de Kylian Mbappé massivement réduit ?

La pandémie de coronavirus impacte fortement le football depuis son apparition. Sportivement tout d'abord, puisque les compétitions sont à l'arrêt depuis de nombreuses semaines maintenant. Mais aussi économiquement, car le manque à gagner de l'absence de match (droits TV, billetterie...) oblige les clubs à demander à leurs joueurs des efforts financiers concernant leur salaire. On le sait, le marché des transferts, où des millions et des millions d'euros y circulent, risque d'être également touché par cette crise. Et à en croire Daniel Cohn-Bendit (75 ans), l'homme politique franco-allemand, le prix de Kylian Mbappé va fortement être revu à la baisse.

«Cette crise va nettoyer l’irrationalité du sport professionnel. C’est comme s’il y avait eu une attaque nucléaire et qu’il fallait reconstruire, mais sur d’autres bases. Demain, Mbappé coûtera au plus 35-40 millions d’euros et non plus 200 M€. Et qui pourra l’acheter ? Il va y avoir une régulation de fait. Aller encore plus loin sur un salary cap serait nécessaire. C’est une réorganisation qui ne passe pas seulement par le salaire des joueurs, mais aussi par le droit à l’image et la publicité. Il faut casser le système des managers, de ceux qui font des affaires», a-t-il déclaré à Ouest-France.