Un nouveau prodige va signer à Manchester United

Il a fêté ses 17 ans le 2 février dernier et pourrait bien signer son premier contrat pro avec Manchester United en guise de cadeau. Le Daily Mail annonce que le jeune Shola Shoretire devrait bientôt passer pro à Manchester United, son club formateur, malgré l’intérêt de nombreux clubs européens, dont le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone.

L’ailier anglais, natif de Newcastle, jouait jusque-là avec la réserve des Red Devils, mais pourrait découvrir le groupe professionnel après avoir signé son bail dans la semaine. Convaincu par d’autres joueurs formés au club comme Mason Greenwood et Marcus Rashford, Shoretire est considéré comme l'un des meilleurs jeunes joueurs d'Europe après ses performances en Youth League, et espère bien connaître la même réussite en s'imposant dans l’équipe première de Manchester United dans les prochains mois et les prochaines années.