Ligue des Champions
Ligue des Champions : le PSG bat un vieux record de l’OL
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La Roma a mis fin à la série de 12 victoires consécutives toutes compétitions confondues du PSG en allant faire match nul ce soir au Parc des Princes (2-2). Les Parisiens perdent leurs premiers points de la saison en Ligue des Champions mais profitent de leur invincibilité préservée pour battre un vieux record de l’Olympique Lyonnais.
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Le double champion d’Europe a aligné un 15e match consécutif en C1 sans connaître la défaite et dépasse les 14 rencontres des Gones entre 2004 et 2006. Cette série a débuté en janvier dernier après le match nul contre Newcastle (1-1) en phase de championnat.
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