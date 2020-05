Roberto Mancini s'enflamme pour Sandro Tonali

Nouvelle pépite du football italien, Sandro Tonali (20 ans) ne cesse d'impressionner avec Brescia même si le club est actuellement lanterne rouge de Serie A. Sous contrat jusqu'en juin 2021 avec la formation transalpine, l'international (3 capes avec la Squadra Azzura) pourrait changer d'air la saison prochaine. Surtout si son club se retrouve relégué. Interrogé par Radio Deejay, le sélectionneur Roberto Mancini veut le voir partir vers d'autres horizons afin de progresser.

«Tonali est l'un des plus jeunes que nous ayons. S'il va jouer dans une équipe qui fera que les compétitions (européennes, ndlr), il accumulera plus d'expérience. Quand il jouera à certains niveaux, il s'améliorera considérablement de tous les points de vue. Dans le milieu de terrain à trois, il peut jouer devant la défense et plus haut, il a une bonne frappe, il peut marquer des buts, il peut commencer l'action, il peut tout faire.» Des éloges qui devront faire plaisir à celui qu'on surnomme déjà le nouveau Pirlo.