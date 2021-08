Monaco : Kovac a choisi son n° 1

Niko Kovac a expliqué ce jeudi en conférence de presse qu'Alexandre Nübel (24 ans), arrivé en prêt en provenance du Bayern Munich, allait démarrer la saison dans la peau du n° 1 de l'AS Monaco suite à sa bonne performance face au Sparta Prague (0-2, tour préliminaire de Ligue des Champions).

La suite après cette publicité

«Il a fait un bon travail, il a eu une bonne présence, sur le terrain et dans le vestiaire. C’est important. Il a gagné le droit de continuer, nous sommes convaincus de ses qualités. Il y a beaucoup de pression en interne parce qu’il y a beaucoup de gardiens de qualité chez nous. Mais il a gagné le droit de continuer», a-t-il confié. À l'Allemand de jouer alors que Benjamin Lecomte est sur le flanc et que Vito Mannone et Radek Majewcki poussent au portillon.