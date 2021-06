Copa América : l'Argentine et le Chili qualifiés pour les quarts de finale

Certains diront qu’elle n’a toujours pas convaincu. Mais l’Argentine s’en contentera. Pas très reluisante depuis le début de la Copa América, l’Albiceleste était opposée cette nuit au Paraguay. Une rencontre marquée par un certain Lionel Messi venu égaler le record de sélections de Javier Mascherano (147 capes). Un record fêté comme il se doit par ses partenaires.

Grâce à une passe décisive d’Angel Di Maria, Alejandro « Papu » Gomez a en effet marqué le but de la victoire dès la 8e minute. Voilà pour les festivités, parce qu’après, rien à signaler. Hormis un but annulé aux Argentins juste avant la pause, c’est le Paraguay qui a dominé les débats, notamment sur coups de pied arrêtés. Un véritable supplice pour le portier argentin Emiliano Martinez.

L'Argentine assure l'essentiel

Ce dernier a d’ailleurs eu très chaud quand ses adversaires ont réclamé un penalty après une action très litigieuse avec Santiago Arzamendia. Heureusement pour les hommes de Lionel Scaloni, l’arbitre est resté de marbre et le score n’a plus bougé. Victoire 1-0 qui permet aux coéquipiers de Messi de conserver la tête du groupe A avec 7 points en 3 matches et donc de se qualifier pour les quarts de finale.

Même constat pour le Chili. Opposée à l’Uruguay, la Roja, qui s’est récemment manifestée par des problèmes comportementaux au sein de la sélection, a assuré le point du match nul. Eduardo Vargas avait ouvert le score juste avant la demi-heure de jeu avant qu’Arturo Vidal ne marque contre son camp à 25 minutes du terme. Deuxième de la poule avec 5 unités, le Chili avance. Avec 3 et 1 points, le Paraguay et l’Uruguay devront encore batailler pour s’en sortir.